LGS nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı
LGS nakil sonuçları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları meb.gov.tr internet adresinden açıklandı
LGS'nin ardından sıra nakil süreçlerine geldi. 1. nakil dönemi 10 Ağustos'ta başlarken, başvuruların son günü ise 14 Ağustos oldu. Başvuru sürecinin ardından merakla beklenen LGS nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada LGS nakil sonuçlarının 17 Ağustos 2020 Pazartesi tarihinde açıklanacağı belirtilmişti.
1. nakil dönemi sonuçlarını sorgulamak için tıklayın.
Nakil dönemi takvimi
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak. Nakil sonuçları ise 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak. 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı