LGS ne zaman? 2021 LGS başvuruları merkezi olarak yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayımladığı duyuruyla LGS kılavuzunu yayımladığını duyurdu. Bu kılavuzda sınava ilişkin esaslara yer verilirken, 6 Haziran 2021'de yapılacak sınav öncesinde LGS başvurularının MEB tarafından merkezi olarak yapılacağı duyuruldu. Bu uygulama ile öğrencilerin ve velilerin fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacağı duyuruldu. Öte yandan başvurusu yapılan öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu ise bulunmuyor.

Başvuruları MEB yapacak

Bu yıl LGS başvuruları otomatik olarak yapılacak. Bakanlık, yurt içinde eğitim gören tüm 8. sınıf öğrencileri için merkezi başvuru yapacak ve böylece öğrencilerin sınav başvurusu yapmalarına gerek kalmayacak. Diğer yandan yurt dışında eğitim görüp, e-Okul sisteminde kaydı olmayan öğrenciler ise kılavuza göre başvuru işlemlerini yapacaklar. MEB tarafından LGS başvurusu yapılan öğrencilerin sınava katılım zorunluluğu bulunmazken, LGS sınav giriş belgeleri 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Bu tarihten itibaren okul müdürlükleri öğrencilerin LGS sınav giriş belgelerini mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

LGS oturumlarında değişiklik olmayacak

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS oturumlarında, sınav sürelerinde, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik olmayacak ve mevcut sistemde sınavın uygulanmasına devam edilecek.

LGS, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine iki oturum halinde yapılacak ve öğrencilerin hepsine çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Haziran'da yapılacak sınavın sonuçları aynı ay içinde açıklanacak. MEB, 30 Haziran 2021'de LGS sonuçlarını internet sitesinden öğrencilerin erişimine açacak.