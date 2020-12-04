LGS örnek soruları ÖSYM tarafından paylaşıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS örnek sorularını öğrencilerle paylaştı. 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek merkezi sınav öncesinde yayımlanan LGS örnek soruları ile öğrenciler sınavda çıkacak soru tiplerini inceleme fırsatı buldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlanan örnek soru kitapçıkları, yeni dönemde de hazırlanmaya devam ediyor. 2021'deki sınav için ilk örnek soru kitapçığı, bu ay itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

LGS soruları hangi konulardan çıkacak?

MEB, LGS öncesinde yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca, bu sene her ay 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.