LGS sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak

03 Haziran 2018

Liselere yerleştirmede uygulanan merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavının dün, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ise bugün herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, liselere geçiş sınav sonuçlarının 26 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Daha önce açıklanan kılavuzda sınav sonuçlarının 22 Haziran'da açıklanacağı bilgisi yer almıştı.

Bakanlığın açıklamasında, Bursluluk Sınavı sonuçlarının ise 18 Temmuz'da açıklanacağı bildirildi.

Sınavın soru ve cevapları erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruya göre, dün gerçekleştirilen Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava ait soru ve cevap anahtarları, "odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, sayısal ve sözel bölüm A kitapçıklarına siteden ulaşabilecek.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer soru bulunuyor.

Türkiye genelinde 303'ü fen lisesi, 89'u sosyal bilimler lisesi, 228'i Anadolu lisesi, 297'si imam hatip lisesi, 26'sı mesleki ve teknik Anadolu lise olmak üzere 943 proje okulu ile alan bazlı program uygulayan 423 mesleki ve teknik lise olmak üzere toplam bin 366 ortaöğretim kurumu merkezi sınavla öğrenci alacak.

Kaynak: AA