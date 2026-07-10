LGS sonuçları bugün mü açıklanacak? MEB tarafından 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman yapılacak?

LGS sonuçları bugün açıklanacak: Tercihler ne zaman yapılacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde erişime açılacak. Yerleştirme tercihleri ile özel okul kayıtları 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2026 yılında gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları bugün açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.
Sonuçlarla birlikte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları ve tercih kılavuzu da erişime açılacak.
Yerleştirme tercihleri ile özel okul kayıtları eş zamanlı olarak 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
Yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjanlar için iki ayrı nakil dönemi uygulanacak.