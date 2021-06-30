LGS sonuçları erişime açıldı! LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 30 Haziran günü LGS sınav sonuçlarını internet sitesinden adayların erişimine açtı. 6 Haziran'da yapılan sınavın ardından LGS sonuçları açıklamasının gelmesi ile birlikte adaylar bu kez de LGS tercihleri için beklemeye başladı.

MEB, LGS sonuçlarının "meb.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini belirtti. Adaylar sonuç sayfasında T.C. Kimlik Numaraları ve Doğum Tarihi bilgilerini girerek LGS sonucunu öğrenebiliyor.

Katılım oranı yüzde 83 oldu

LGS sonuçları ile birlikte Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu da yayımlandı. Bu rapora göre 6 Haziran'da uygulanan sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girerken, katılım oranı yüzde 83 oldu.

Farklı branşlardan toplam 90 sorunun sorulduğu sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

Ayrıca sınav performanslarına bakıldığında 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezî sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını görüldü.

LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS sonuçları sonrasında LGS tercihleri için bekleyiş başladı. Öğrenciler ve veliler merakla LGS tercihleri için beklerken, tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl LGS tercih işlemleri 20-29 Temmuz tarihleri yapılmıştı.