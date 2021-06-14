LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları için tarih verildi

Bu yıl pandemi gölgesinde gerçekleştirilen sınav ardından öğrenciler ve veliler merakla LGS sonuçları için bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde "http://sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden öğrencilerin erişimine açılacak.

LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra ise LGS tercih dönemi başlayacak. Geçtiğimiz yıl 16 Temmuz'da sonuçlar açıklanmış, 20-29 Temmuz tarihleri arasında ise LGS tercihleri toplanmıştı.

LGS'de kaç soru soruldu?

6 Haziran'da yapılan sınavın birinci oturumunda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulurken, 75 dakika yanıtlama süresi tanındı. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulup, 80 dakika süre verildi.