LGS tercih sonuçları açıklandı! 2021 LGS tercih sonuçları sorgulama başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları açıklamasını yaptı. LGS tercih sonuçları, MEB'in kurumsal internet sitesinde yer alan "sonuc.meb.gov.tr" sayfasından öğrencilerle paylaşıldı. Öğrenciler LGS tercih sonuçları sorgulama işlemlerini bu sayfadan, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile birlikte yapabiliyor.

Lise nakil dönemi ne zaman başlıyor?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler lise nakil dönemi için beklemeye başladı. İstediği okullara yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler lise 1. nakil döneminde tercihlerini yaparak, istedikleri okullara yerleşmeye çalışacak. 1. nakil dönemi 26-30 Temmuz, 2. nakil dönemi 2-6 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

1. nakil dönemi sonuçları 2 Ağustos'ta, 2. nakil dönemi sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

Yüzde 93'ü istediği okullara yerleşti

LGS tercih sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 93'ü, tercih ettiği okullara yerleşti. İlk üç tercihlerinden birine yerleşen öğrencilerin oranı ise yüzde 91,98 oldu.