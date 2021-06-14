LGS tercihleri için bekleyiş sürüyor! LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS, 6 Haziran'da milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından eğitimine hedeflediği liselerde devam etmeyi isteyen öğrenciler LGS sonuçları ve LGS tercihleri için beklemeye başladı.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak, sorusuna yanıt arayan öğrenciler, tercih işlemlerini LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yapabilecek. Şu anda LGS tercih işlemlerinin başlayacağı tarihe dair bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı bilgisini paylaştı. Geçtiğimiz yıl LGS tercihleri ise 20-29 Temmuz tarihleri arasında toplanmıştı.

Öğrenciler tercih dönemi geldiğinde önceki yıllarda olduğu gibi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden LGS tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler.