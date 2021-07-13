LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

Haziran sonunda açıklanan LGS sonuçlarının ardından heyecanla beklenen LGS tercihleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı duyuru ile başlayan LGS tercih işlemleri 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek ve öğrenciler işlemlerini "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresinden yapabilecekler.

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler.

Kılavuzda yer alan bilgilere göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

Ayrıca sınava giren ve sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

LGS tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, yeniden tercih işlemi yapamayacak.

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde MEB'in internet sitesinden adayların erişimine açılacak.