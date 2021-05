LGS ve YKS ertelendi mi? Bakan Selçuk'tan açıklama

Takip Et

Pandemi nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde sınavlar ertelenirken, okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler, LGS ve YKS ertelendi mi, sorusunu sormaya başladı. LGS ve YKS konusunda açıklama en yetkili ağızdan geldi.

TRT Haber'de canlı yayına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS ve LGS'nin ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak" dedi.

LGS ne zaman yapılacak?

Bu yılın sınav takvimine göre LGS 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Sınav başvuruları ise merkezi olarak yapılacak ve öğrencilerin başvuru yapmalarına gerek olmayacak. LGS sınav giriş belgeleri 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Bu tarihten itibaren okul müdürlükleri öğrencilerin LGS sınav giriş belgelerini mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS oturumlarında, sınav sürelerinde, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik olmayacak ve mevcut sistemde sınavın uygulanmasına devam edilecek.

LGS, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine iki oturum halinde yapılacak ve öğrencilerin hepsine çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

6 Haziran'da yapılacak sınavın sonuçları ise 30 Haziran 2021'de öğrencilerin erişimine açılacak.

YKS ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin 2021 Sınav Takvimine göre, bu yıl YKS tarihleri 26-27 Haziran 2021 olarak belirlendi. Sınava başvuru yapan ve katılan adaylar 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girecekler. Ayrıca Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran günü yapılacak.