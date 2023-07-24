LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını, http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıkladı.
Haber Merkezi
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LGS tercih sonuçları için beklenen açıklama geldi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açıldı.
Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek.