Limak Vakfı, MEB ve Harvard Üniversitesi 18 bin öğretmene eğitim verecek

05 Şubat 2020

Filiz COŞKUN - ANKARA

Projeyle fen liselerindeki fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanında 18 bin öğretmene disiplinler arası yeni yaklaşımlar ve yöntemler konusunda mesleki gelişim programı yapılacak. Projenin protokolü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Limak Vakfı yöneticileri ve Harvard Üniversitesi öğretim üyelerinin katılımıyla Ankara’da imzalandı Program ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı fen liseleri ile fen programı uygulayan imam hatip liselerinde görev yapan fizik, kimya, biyoloji ve matematik öğretmenlerinin bu alanlardaki uluslararası birikime hakim olmaları amaçlanıyor.

ODTÜ destek verecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk törende yaptığı konuşmada, “Öğretmenlerimizin daha eleştirel düşünebilmesi, daha somut konular üzerinde fikir yürütebilmesi ve sorgulayıcı çocuklar yetiştirebilmesi amacıyla mesleki gelişim programlarımızı güçlendiriyoruz. Öncelikle öğretmenimizi disiplinler üstü yaklaşımla tanıştırmak gerekiyordu. Hem öğretmenlerimiz gittikleri okullarda, illerde ve ilçelerde bunu paylaşma imkanı bulacaklar hem de ODTÜ ve benzeri üniversitelerdeki akademisyen arkadaşlarımız, bu bilgi içeriğinin yaygınlaşması için bize destek verecekler” dedi.

Törende konuşan Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir, vakfın çalışmaları hakkında bilgi verirken, “Bu süreçte; çocukları, gençleri ve aileleri, ne kadar erken yaşta bilimle, mühendislikle, teknolojiyle tanıştırırsak, nihai hedefimize o kadar hızlı gidebiliriz, bunu gördük” diye konuştu.