Lise kontenjanları ve lise taban puanları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçlarının ardından nakil dönemi başladı. Yerleştirme sonuçlarına göre istediği okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı lise kontenjanları ve lise taban puanlarından faydalanabilecek.

Lise kontenjanları ile lise taban puanları e-Okul üzerinden yayımlandı. Öğrenciler nakil sürecinde bu bilgileri inceleyerek nakil başvurularını planlayacak.

Nakil başvuru dönemleri belli oldu

26 Temmuz 2021 – Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

26-30 Temmuz 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

02 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

02-06 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

09 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

09-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

23-27 Ağustos 2021 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2021 – Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

06 Eylül 2021 – 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı