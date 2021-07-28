Lise kontenjanları ve lise taban puanları belli oldu! Lise nakil dönemi sürüyor
Lise 1. nakil dönemi başladı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan lise nakil dönemi ile birlikte lise kontenjanları ve lise taban puanları öğrencilerle paylaşıldı. Yerleştirme döneminde bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar, nakil sürecinde lise kontenjanları ve lise taban puanlarna göre tercihlerini yapacak.
LGS yerleştirme sonuçlarının ardından nakil dönemi başladı. Yerleştirme sonuçlarına göre istediği okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı lise kontenjanları ve lise taban puanlarından faydalanabilecek.
Lise kontenjanları ile lise taban puanları e-Okul üzerinden yayımlandı. Öğrenciler nakil sürecinde bu bilgileri inceleyerek nakil başvurularını planlayacak.
Nakil başvuru dönemleri belli oldu
26 Temmuz 2021 – Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
26-30 Temmuz 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
02 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
02-06 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
09 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
09-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
23-27 Ağustos 2021 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
31 Ağustos 2021 – Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
06 Eylül 2021 – 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı