Lise nakil sonuçları açıklandı! (2020 2. nakil sonuçları)

24 Ağustos 2020

Lise nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Farklı bir okula kaydını aldırmak için başvuran binlerce öğrencinin beklediği 2. nakil sonuçları Bakanlık tarafından yayımlanan takvime uygun olarak bugün öğrencilerin erişimine açıldı. 17-21 Ağustos tarihleri arasında alınan başvuruların ardından lise nakil sonuçları MEB'in internet sitesinden yayınlandı.

3. nakil başvuruları ne zaman başlayacak?

MEB'in 2. nakil sonuçlarını açıklamasının ardından henüz bir okula yerleştirilemeyen ya da bir okula yerleştirilmesine rağmen nakil isteyen öğrenciler 3. nakil başvuruları için beklemeye başladı. Bir sonraki nakil başvuruları 24-26 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 28 Ağustos'ta adaylarla paylaşılacak.

Öğrencilerin yüzde 98'i yerleşti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Özer, "Özellikle 8. sınıf öğrenci sayısında yaklaşık 500 binlik öğrenci artışının sisteme yüklediği aşırı yük, yerel olarak tüm illerdeki kayıt bölgelerinde her lise türünde yeterli kontenjan oluşturmamızla rahatlıkla çözüldü. 2019 yılında da olduğu gibi yerleştirme sürecinin merkezi yapılan kısmı başarılı bir şekilde tamamlandı ve yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleştiler." dedi.

Herkes yerleştirilecek

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ikinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvuruların bugünden itibaren 26 Ağustos'a kadar alınacağını ve 28 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını söyledi.

Mesleki eğitimde artış

Öğrencilerin, mesleki eğitime yönelimlerinin giderek arttığının altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"Son iki yılda mesleki eğitimde yapılan iyileştirmeler artık öğrencilerimizin de dikkatini çekti. 2020 yılında hem mesleki eğitim öğrenci sayısında hem de mesleki eğitimde başarı dilimlerinde ciddi iyileşme oldu. 2020 yılında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı 446 bin 632'ye yükseldi. Böylece 2020 yılında mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısında 2019 yılına göre yüzde 50'lik bir artış sağlanmış oldu. 2018 yılına göre ise mesleki eğitimde öğrenci sayısı artışı yüzde 63. Sadece öğrenci sayısında ciddi artış olmadı, aynı zamanda sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin taban ve tavan puanlarında da önemli artışlar gerçekleşti. Sonuç olarak attığımız adımlar meyvelerini verdi."