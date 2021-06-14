Lise öğrencileri kodlama festivalinde buluştu

İlki 2016 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi’nde (UAA) öğrenciler tarafından organize edilen ve Türkiye’deki ilk liselerarası kodlama yarışması olma özelliği taşıyan CodeFest, 2021 yılında altıncı yarışmasıyla kapılarını tekrar kodlamaseverlere açtı. Festival bu sene Türkiye’nin çeşitli illerinden çevrim içi olarak katılan toplamda 48 takım ve 196 katılımcıya ev sahipliği yaptı.

Etkinliğin ilk yarısında alanında uzman kişiler tarafından verilen birbirinden ilgi çekici çalıştaylar gerçekleştirilirken, ikinci yarısında kodlama takımları beş saat süren yarışmada birbirleriyle kıyasıya mücadele ederek UAA öğrencileri tarafından hazırlanan problemleri çözmeye çalıştı.

Şampiyonlar belli oldu

Festivalin sonunda Zonguldak Fen Lisesi’nden Ahmet Kaan Avcı ve Robert Koleji’nden Yusuf Onur Üşümez’den oluşan “TRqsTree” takımı üçüncü, İzmir Fen Lisesi’nden Alperen Tupurtu ve Hüsnü Arkca’dan oluşan “Accepted” takımı ikinci, Özel İzmir Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi’nden Olcay Oransoy ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden Cengiz Eray Aslan’dan oluşan “0x25” takımı birinci oldu.

Herkese açık çalıştaylar düzenlendi

Her yıl olduğu gibi CodeFest 2021’de de çalıştaylar büyük ilgi çekti. Üniversite eğitim görevlileri ve sektör uzmanları çeşitli konularda çalıştaylar gerçekleştirdi. Bu yıl diğer yıllara ek olarak, CodeFest’in mimarları olan eski mezunlar Yunus Aydın, Kaya Alptürer, Ege Demir ve Kaan Türkmen birbirinden başarılı çalıştaylar yaparak öğrencilerle buluştu. Çalıştaylara, yarışmaya katılmayan öğrenciler ve öğretmenler de davet edildi.

Bu yıl çalıştaylarda Tolga Can - Computational Geometry, Kaya Alptürer ve Yunus Aydın - Turing ve Makineleri, Sinan Kalkan - Cognition, Learning and Robotics, Kaan Türkmen - Cyber Security, Ege Demir - Yapay Zeka Tadım Turu, Meryem Boğa - Project Cycle Management sunumlarını gerçekleştirdi.

Öğrenciler tarafından organize edildi

UAA Programlama Kulübü öğrencileri hem organizasyonun gerçekleşmesinde hem de soruların yazımında sorumluluk aldılar. Ayrıca UAA BT Departmanı’ndan öğretmenler Hilal Toros ve Tuba Kurtberk öğrencilere danışmanlık yaptılar.