Lise okul saatleri: 2021-2022 lise giriş-çıkış saatleri belli oldu

Lise okul saatleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liseler 6 Eylül ile birlikte kapılarını açtı. Okulun ilk günlerinde, salgın nedeniyle öğrenciler ve veliler lise giriş-çıkış saatleri konusunda bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor.

Okul saatlerine bakıldığında normal şartlarda sabahçı öğrenciler 07.30-08.00 saatleri arasında ders başı yaparken, öğlenci öğrenciler ise 12.30-13.30 arasında ders başı yapıyor.

Tam gün eğitim verilen okullarda ise dersler saat 09.00 itibariyle başlıyor.

Eğitim takvimi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvime göre; birinci dönem 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.