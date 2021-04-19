Lise sınavları ne zaman başlayacak? MEB açıkladı

Lise sınavları ne zaman yapılacak, sorusuna son günlerde lise öğrencileri ve velileri tarafından yanıt aranıyor. Koronavirüs pandemisi sürecinde atılan normalleşme adımlarında vaka sayılarında yaşanan artış ile birlikte bazı sınavların iptal edilmesi sonrasında lise sınavlarının akıbetinin ne olacağı araştırılıyor.

Lise sınavlarının ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değil. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, liselerde hazırlık sınıfı dahil olmak üzere 9, 10 ve 11. sınıfların sınavları 3 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak. Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz günlerdee MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

Bursluluk Sınavı ertelendi

Lise sınavları konusunda bir erteleme söz konusu olmasa da, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada Bursluluk Sınavının ertelendiğini açıkladı.

Bakan Selçuk açıklamasında, "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki Bursluluk Sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz" ifadelerini kullandı.