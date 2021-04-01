Lise sınavları ne zaman yapılacak?
Liselerde eğitimini sürdüren öğrenciler, lise sınavları ertelendi mi, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Pandemi nedeniyle böyle bir düşünce oluşsa da Milli Eğitim Bakanlığı lise sınavlarının erteleneceğine dair açıklama yapmadı. Aksine lise sınavlarının 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılacağı bilgisini paylaştı.
Eğitimine lisede devam eden milyonlarca öğrenci lise sınavları ne zaman yapılacak merak ediyor. Pandemi nedeniyle sınavların ertelenip ertelenmeyeceği merak edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu konuda açıklama yaparak soru işaretlerini yanıtladı.
MEB'den yapılan açıklama liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs 2021'den itibaren yapılacağını duyurdu.
Yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.