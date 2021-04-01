Eğitimine lisede devam eden milyonlarca öğrenci lise sınavları ne zaman yapılacak merak ediyor. Pandemi nedeniyle sınavların ertelenip ertelenmeyeceği merak edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu konuda açıklama yaparak soru işaretlerini yanıtladı.

MEB'den yapılan açıklama liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs 2021'den itibaren yapılacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.