Lise taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı! Lise nakil başvuruları ne zaman?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından kimi öğrenciler istedikleri okullara yerleşme fırsatı bulurken, kimi öğrenciler ise farklı okullara yerleştirildi ya da bir eğitim kurumuna yerleştirilemedi. Bu öğrencilerin nakil dönemi öncesinde paylaşılmasını bekledikleri lise taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı.

LGS yerleştirme sonuçlarının ardından lise boş kontenjanları ve bu okulların taban puanları e-Okul sistemi üzerinden yayımlandı. Öğrenciler e-Okul'dan bu kontenjan ve puanları inceleyerek nakil dönemlerinde başvurularını yapabilecekler.

Lise nakil başvuruları ne zaman yapılacak?

LGS yerleştirme sonuçlarının ardından lise nakil başvuru tarihleri de açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre nakil süreçleri şu tarihlerde olacak: