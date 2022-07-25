Lise taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı! Lise nakil başvuruları ne zaman?
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen lise taban puanları ve lise boş kontenjanları belli oldu. Yerleştiği okulları değiştirmek isteyen ya da henüz bir okula yerleşemeyen öğrenciler lise taban puanları ve boş kontenjanlarını inceleyerek nakil veya yerleştirme başvurusu yapabilecek.
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından kimi öğrenciler istedikleri okullara yerleşme fırsatı bulurken, kimi öğrenciler ise farklı okullara yerleştirildi ya da bir eğitim kurumuna yerleştirilemedi. Bu öğrencilerin nakil dönemi öncesinde paylaşılmasını bekledikleri lise taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı.
LGS yerleştirme sonuçlarının ardından lise boş kontenjanları ve bu okulların taban puanları e-Okul sistemi üzerinden yayımlandı. Öğrenciler e-Okul'dan bu kontenjan ve puanları inceleyerek nakil dönemlerinde başvurularını yapabilecekler.
Lise nakil başvuruları ne zaman yapılacak?
LGS yerleştirme sonuçlarının ardından lise nakil başvuru tarihleri de açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre nakil süreçleri şu tarihlerde olacak:
- Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022
- Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022
- Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022