Liseden girişimci çıkaran kamp

04 Mayıs 2018

Türkiye’nin lise öğrencilerine yönelik ilk FinTech İnovasyon Kampı geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirildi. İnovasyon kampı, Citi Vakfı’nın “Gelişim Yolu” (Pathwaysto Progress) girişimi ve Citibank Türkiye, İninal ile Gençler Başarı Eğitim Vakfı işbirliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Özyeğin Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

Citi Vakfı'nın ‘Gelişim Yolu’ girişimi, gençlerin girişimci düşünme ve liderlik becerilerini geliştirerek, genç işsizliğini küresel çapta engellemek için çalışıyor.

10 farklı liseden öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen Fintech İnovasyon Kampı; gençlere bankacılık alanında Fintech Çözümlerinin ve StartUp ekosistemi içinde Fintech Girişimlerinin yerinin aktarıldığı özel bir panel ile başladı.

FinTech İnovasyon Kampı’na ayrıca Özyeğin Üniversitesi öğrencileri ile farklı liselerden 100 öğrenci ve Citimentorları katılarak, yarışan öğrenci gruplarına Fintech çözümlerine yönelik verilecek sorun üzerine iş fikri geliştirmelerine katkı sağladı.

Kontrollü dijital kumbara birinci oldu

Geliştirilen iş fikirleri kamp sonunda jüri üyelerine sunuldu. Değerlendirme sonunda, High Score takımı, liseli gençlerin, dijital ortamda birikim/yatırım yapmalarını, kendi başarıları ve kültürel, sosyal aktiviteleri üzerinden skor alarak birikimlerine faiz almalarını sağlayan, bununla birlikte harcamalarını takip ederek bütçe yönetimi yapmaya imkan veren kontrollü dijital kumbara fikri ile birincilik aldı.

Genç Pazar Ekibi, takas, satış, ve kiralama yapılabilecek online bir platform oluşturmayı ve bu platformdan gençlerin beğendikleri ürünü rezerve edebilecekleri, ürünü almaları için yakın çevrelerinin katkı vermesini sağlayan ve satıcı ile alıcı arasında direkt iletişime imkan veren platform fikirleri ile ikinci olurken, Ez List Ekibi, abonelik takibini kolaylaştırarak, kullanım dışı kalan aboneliklerin takibini sağlayan ve gereksiz masrafların doğmasını engelleyen iş fikirleri ile üçüncülük ödülünü aldı. Kamp sonunda kazanan üç ekibe kariyer gelişimlerine yönelik tasarlanmış özel ödüller verildi.

Kamplar 13 Avrupa ülkesinde düzenleniyor

İnovasyon Kampları Türkiye dahil 13 Avrupa ülkesinde, 15-18 yaş grubuna yönelik olarak düzenleniyor. Fintech alanında Türkiye’de ilk defa JuniorAchievement Türkiye’nin (Genç Başarı Eğitim Vakfı) önderliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik öğrencilerin girişimcilik ve yaratıcılık özelliklerini ortaya çıkarmalarını amaçlıyor. Etkinlikte farklı okullardan gelen öğrenciler, karma gruplardan takım oluşturarak, belirlenen soruna çözüm önerisi üreterek jüri üyelerine sunuyor. Etkinlik boyunca, iş dünyası gönüllüleri takımları ziyaret ederek fikirleri ve önerileri ile öğrencilere destek oluyor ve gün sonunda jüri tarafından seçilen takımlara çeşitli ödüller sunuluyor.

Citi Vakfı da Şubat 2017’de, 2020 yılına kadar kentlerde 500 bin gencin gelişimine katkıda bulunmak için gençleri geliştirmeye yönelik filantropi taahhüdünü artıracağını duyurmuştu. Bu çalışmayı desteklemek için 10 bin Citi gönüllüsü harekete geçti. Gönüllüler, gençlere mentorluk ve koçluk vererek onların kariyer hedeflerine doğru ilerlemelerine yardımcı olacak profesyonel tavsiyelerde bulunuyor.