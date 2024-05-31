Liselere Geçiş Sistemi (LGS) günü nüfus müdürlükleri açık mı? (Nüfus müdürlükleri çalışma saatleri)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran günü yapılacak. Sınava mutlaka kimlikle gitmek gerekiyor. Kimliğini unutan öğrencilerin ihtiyacı olan belgeleri alabilmeleri için nüfus müdürlüklerinin pazar günü açık olacağı bildirldi.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi amacıyla, nüfus müdürlükleri 2 Haziran'da açık bulundurulacak.
Nüfus müdürlükleri hangi saatler arasında açık olacak?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 2 Haziran Pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.
Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek ebeveyni ile müracaat etmesi gerekiyor.