Liseli gençler çevre projesiyle dünya üçüncüsü oldu

Ülke ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen İzmir Amerikan Koleji’nde (ACI) koronavirüs pandemisinin ve uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciler “Sürdürülebilir Hedefler” ile ilgili eğitim programlarına yönlendirildi. Yüz yüze eğitimin olmadığı süre boyunca çevrim içi eğitimlere katılan öğrenciler, UNESCO Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Gençlik Liderleri Eğitim Programı’nda 8 hafta eğitim aldı. Bu kapsamda öğrenciler, sosyal ve çevresel sorunları ele alarak birçok proje geliştirdiler ve yarışmalara katıldılar.

Önce Türkiye birinciliği geldi

İzmir Amerikan Koleji (ACI) öğrencilerinden Damla Baybar, Defne Tim, Gülce Çelik, Lal Barış ve Yağmur Çelik’in bu eğitimler sırasında çevre için geliştirdikleri depozito projesine çektikleri video, ulusal jüri tarafından ödüle layık görüldü. Lise son sınıftaki beş kız öğrencinin dünyada ve ülkemizde depozito uygulamasıyla, cam, metal ve plastik şişelerin çevre kirliliğine yol açmadan geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması amacıyla başlattıkları kampanyayı konu alan videoları, Uluslararası Çevre için Genç Muhabirler Yarışması'nın (YRE-Young Reporters For The Environment) Türkiye seçmelerinde birinci oldu.

Danimarka'dan ödül; Prag'dan davet

İzmirli öğrencilerin projeleri bir sonraki aşamada, Danimarka'da yapılan uluslararası yarışmaya gönderildi. 11-25 yaş arasındaki gençlere çevresel sorunları araştırmak ve araştırmacı gazetecilik, fotoğrafçılık ve video yoluyla çözümleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen, dünyanın dört bir yanındaki 44 ülkeden 450 binden fazla gencin katıldığı, farklı yaş grubu ve kategorilerde 19 binden fazla projenin sunulduğu yarışmada, beş Türk öğrencinin hazırladığı çevre videosu, uluslararası jüri tarafından kendi kategorilerinde dünya üçüncüsü seçildi.

Öğrenciler ayrıca bu başarıları nedeniyle 14-18 Mart'ta Prag'da gerçekleşecek Dünya Çevre Eğitimi Konferansı'nın Gençlik Oturumu’na projelerini sunmak üzere davet aldılar.

Bedava ambalaj dünyaya zarar

Liseli gençlerin uluslararası ödül kazandıkları üç dakikalık videoda; bedava ambalajların çevre için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Denizdeki ve karadaki atıkların hemen hepsinin bedava şişeler olduğu vurgulanarak, “Ekonomiye geri kazandırılması ve daha sürdürülebilir bir dünya için içeceklerde kullanılan bütün cam, metal ve plastik şişelerin depozitolu olmasını istiyoruz” diyen öğrenciler, depozito uygulamasıyla ilgili bir yasa çıkarılması çağrısında bulunuyor. Öğrenciler, ödül kazandıkları videoda şu ifadeleri kullanıyor: “Böylece büyük oranda atığın geri dönüşümünü sağlayabilir, yaşam alanımızı daraltan atıklardan kurtulabilir ve en önemlisi bu yolla iklim değişikliğiyle savaşabiliriz. Çünkü gezegenimizin, bizim bunu yapmamıza ihtiyacı var.”