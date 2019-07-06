Liseli girişimciler ‘Avrupa Şampiyonu’ oldu

06 Temmuz 2019

GençBizzLise Girişimcilik Programı’nda ülkemizde kurulan 500 girişim arasından birinci olan öğrenciler, Avrupa’da da liseli girişimcilerin kurduğu 30 bin işletmeyi geçerek şampiyonluk ipini göğüsledi. Gençlerimiz ayrıca‘FedEx Özel Ödülü’nü de aldı.

Türkiye’de ilkokuldan lise son sınıfa kadar çocukların finansal okur yazarlıklarını geliştirmek ve girişimci zihin yapısına sahip bireyler olarak onları hayata hazırlamak amacıyla çalışan Genç Başarı Eğitim Vakfı, büyük bir başarıya imza attı. Bu yıl 20’nci yaşını kutlayan Vakıf, 39 Avrupa ülkesinin katılımı ile düzenlenen Avrupa Yılın Şirketi Yarışması’nda Entella Ekibi ile şampiyonluk ipini göğüsledi.

Genç Başarı Eğitim Vakfı, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği GençBizz Lise Girişimcilik Programı ile yüzde 95’i devlet okulu öğrencisi olmak üzere liselerde şirket kurdurarak gençlere girişimcilik deneyimi kazandırıyor. Vakıf, bu girişimler arasında bir de yarışma düzenliyor. Bu yarışma sonunda farklı kategorilerde de değerlendirilen girişimler arasından seçilen bir liseli girişim Türkiye birincisi oluyor. Aynı şekilde, Avrupa’nın 39 ülkesinde de benzer yarışmalar düzenleniyor ve ülke birincileri her yıl Avrupa çapında düzenlenen ‘Yılın Şirketi Yarışması’na katılıyor.

Bu yılki final Fransa’nın Lille şehrinde düzenlendi ve dün akşam sonuçlandı. Entella GençBizz Şirketi, Avrupa Birincisi seçilerek Türkiye’ye ilk kez bu büyük gururu yaşattı.

EntellaGençBizz Şirketi ödülleri topladı

Türkiye’de 500, Avrupa’da ise 30 binden fazla girişimi geride bırakan Genç Başarı Eğitim Vakfı-‘Entella GençBizz Şirketi’ Avrupa Şampiyonu olarak isimlerini tarihe yazdırdı.

Eyüboğlu Okulu öğrencileri tarafından kurulan Entella GençBizz Şirketi, deniz yüzeyindeki katı atıkları toplayan düşük maliyetli bir filtre sistemi geliştirdi. Liseli öğrenciler bu sistem ile sadece Avrupa Şampiyonu olmakla kalmadı ayrıca ‘FedEx Access Award’ Özel Ödülü’nün de sahibi oldular. FedEx Özel Ödülü, sürdürülebilir yapıda, dünya ülkelerini birbirine yaklaştırarak yeni fırsatlar yaratma potansiyeli yüksek olan girişimlere veriliyor.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Başkanı Çelik Ören, şöyle konuştu:

"Vakfımızın 20. Yılında Avrupa Birinciliği’ne ülkemizin adını yazdıran Entella GençBizz Şirketi ekibi ile gurur duyuyoruz. Gençlerimiz, tutkuları, azimleri ve kararlılıkları ile girişimci zihin yapısının en etkili örneklerinden biri oldular. Bu büyük başarıları yeni gelecek öğrencilerimize ilham verecek ve yol gösterecektir. Vakfımızın bu yolculuğunda destekleri ile yanımızda olan tüm kişi ve kurumlara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum."

Genç Başarı Eğitim Vakfı GençBizz Lise Girişimcilik Programı ülkemiz genelinde, 2018 -2019 Eğitim Öğretim dönemi süresince başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere programın uygulandığı 22 ilimizin Milli Eğitim Müdürlükleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Ticaret Odası, Citibank, Bayer, İnter Kargo, Manpower Group, Destek Patent, Familup, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi işbirliği ve destekleri ile uygulandı.