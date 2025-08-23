Listede Türkiye'den üniversiteler de var: Dünyanın en iyi yükseköğretim kurumları açıklandı!

Dünyanın en prestijli üniversite derecelendirme kuruluşlarından biri olarak kabul edilen Shanghai Ranking (ARWU), 2025 yılına ait sonuçlarını duyurdu.

En iyilerin yer aldığı listeye Türkiye'den 11 yüköğretim kurumu dahil edildi.

Liste oluşturulurken; Küresel ölçekte üniversitelerin akademik kapasitesi, araştırma gücü ve uluslararası görünürlüğünü ölçülüyor. Aynı zamanda sadsece güncel yayın performasına bakılmadığı gibi, tarihsel birikim ve mezun etkisi de değerlendirmeye alınıyor.

Türkiye'den listeye dahil olan en iyi üniversiteler

İşte dünyanın en iyi 1000 üniversitesinin sıralandığı listede Türkiye'den yer alan kurumlar:

İstanbul Üniversitesi: 501–600 bandında yer alarak, Türkiye sıralamasında liderliğini korudu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ): Üniversite, 601–700 bandındaki yerini korudu ve Türkiye sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Ankara Üniversitesi: 701–800 bandına yükseldi.

Hacettepe Üniversitesi: 701–800 bandında yer aldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 701–800 bandında bulunuyor.

Koç Üniversitesi: 701–800 bandında yer aldı.

Ege Üniversitesi: 801–900 bandına bulunuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 801–900 bandında yer aldı.

Atatürk Üniversitesi: 901-1000 bandında.

Gazi Üniversitesi: 901–1000 bandındaki yerini korudu.

Marmara Üniversitesi: 901–1000 bandında yer aldı.