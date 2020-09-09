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Mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı 5-14 Aralık'ta, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı da 19-20 Aralık'ta yapılacak.

Mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, 2020/3. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı 5-14 Aralık'ta, 2020/3. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı da 19-20 Aralık'ta yapılacak.

Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden alınacak.

Kaynak: AA

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