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Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mart ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 6-10 Mart tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını bildirdi.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Mart, "6" olanlar 9 Mart, "8" olanlar ise 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.