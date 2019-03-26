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Matlı, Bursa’da pilot okulu inceledi

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalan “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” kapsamında, Bursa’da pilot okul seçilen Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi`ni ziyaret etti.

Matlı, Bursa’da pilot okulu inceledi
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BURSA (DÜNYA) - Öğrencilerin yaptığı atölye çalışmalarını yakından inceleyen Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, öğrencilerle yaptığı sohbetin ardından protokolle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. 81 ilde sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin projenin en büyük hedefi olduğunu belirten Matlı, “Bu protokolle, okullarda eğitimi verilen mesleki eğitim alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin, sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi ile mesleki bilgi, beceri ve yabancı dil yeterlilikleri artması sağlanacaktır” dedi.

Matlı, okulların atölye ve laboratuvarların kurulması, eğitim içeriklerinin hazırlanması ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik yapılacak olan mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların protokol kapsamında yer aldığını vurguladı.

Bursa Özer Matlı TOBB BTB mesleki eğitim
Dunya.com

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