Matlı, Bursa’da pilot okulu inceledi

26 Mart 2019

BURSA (DÜNYA) - Öğrencilerin yaptığı atölye çalışmalarını yakından inceleyen Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, öğrencilerle yaptığı sohbetin ardından protokolle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. 81 ilde sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin projenin en büyük hedefi olduğunu belirten Matlı, “Bu protokolle, okullarda eğitimi verilen mesleki eğitim alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin, sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi ile mesleki bilgi, beceri ve yabancı dil yeterlilikleri artması sağlanacaktır” dedi.

Matlı, okulların atölye ve laboratuvarların kurulması, eğitim içeriklerinin hazırlanması ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik yapılacak olan mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların protokol kapsamında yer aldığını vurguladı.