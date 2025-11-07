Google Haberler

MEB 2026 yılı sınav uygulama takvimi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılı sınav uygulama takvimi yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2026 yılının sınav uygulama takvimini yayımladı. Takvime göre; Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (LGS) 14 Haziran 2026 Pazar günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.

MEB 2026 yılı sınav uygulama takvimi yayımlandı - Resim : 1

Ayrıca takvimde; gerçekleştirilecek Açık Öğretim Kurumları Sınavları, izleme araştırmaları ile e-Sınav merkezlerinde yapılacak sınavların tarihlerine de yer verildi.

MEB 2026 yılı sınav uygulama takvimi yayımlandı - Resim : 2

Takvime www.meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

