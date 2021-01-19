MEB, AÖL sınav tarihlerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AÖL sınav tarihleri konusunda açıklamada bulundu. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, pandemi nedeniyle ertelenen AÖL sınav tarihlerinin belirlendiğini duyurdu. Buna göre AÖL 1. dönem sınavları 25 Şubat'ta, 2. dönem sınavları ise 25 Mart'ta başlayacak.
Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrenciler AÖL sınav tarihleri konusunda yapılacak açıklamaları merakla bekliyordu. Pandemi tedbirleri kapsamında ertelenen AÖL sınavları için beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile AÖL sınav takvimini açıkladı. Selçuk paylaşımında, “Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1'inci dönem sınavları, 25 Şubat 2021de, 2'nci dönem sınavları, 25 Martta başlayacak” ifadelerini kullandı.
AÖL sınavları online yapılacak
AÖL sınav tarihleri belli olurken, öğrenciler online olarak sınava katılacak. AÖL sınavları Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak.
Öte yandan AÖL kayıt yenileme tarihleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.