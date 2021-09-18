MEB Bakanı Özer: Tüm sınıfları kapatılan okul yok

Katıldığı canlı yayında yüz yüzde eğitime ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu anda 71 bin 320 okuldan hiçbirisinin vaka veya yakın temas nedeniyle kapatılmadığını söyledi.

Kapatılan sınıfların olduğunu belirten Özer, “Rakamlar değişiyor. Ara veren sınıflar var. Vaka trendi artıyorsa bu artış sınıflara yansıyor. Kapatılan sınıfta ilk hafta negatif çıkarsa eğitime dönülür.” ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, kapatılan sınıflarda eğitime 14 gün sonra geri dönüldüğünü bildirdi.

Aşı olan öğretmenlerin oranını da paylaşan Özer, 17 Eylül itibarıyla bir doz aşı olan öğretmen oranın yüzde 92 olduğunu ve öğretmenlerde aşılanma oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

“Şu anda okullarımız en güvenli ortamlar olmaya devam ediyor”

Bakan Özer, aşı olmayıp da PCR testi ile pozitif olduğu belirlenen öğretmenlere ilişkin şunları söyledi: “Belirti göstermeyen ama PCR ile pozitif çıkan öğretmenler var. Hiçbir semptom göstermeyen aşı olmamış pozitif vakalar ortaya çıktı. Şu anda okullarımız en güvenli ortamlar olmaya devam ediyor. Bizim vaka bazlı sınıf bazlı yaklaşımımız dönemin sonuna kadar okulların yüz yüze açık kalması ile ilgili ciddi bir avantaj sağlayacak. Sayılar artabilir. Kapatılan sınıf sayıları artacak. 200'lerde durmayacak.”

Hafta sonu eğitimiyle de ilgili açıklama yapan Bakan Özer, “Hafta sonu eğitim gibi sistematik bir yaklaşımımız yok. Sorun bazlı okullarda çözümler üretiyoruz.” dedi.