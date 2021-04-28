MEB Bakanı Selçuk: Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber canlı yayınında, COVID-19 önlemleri kapsamında tüm eğitim öğretim kurumlarında yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021'e kadar sürecek uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu ve eğitim gündemindeki soruları yanıtladı.

17 Mayıs'tan sonra yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda başlayacağının bir iki hafta içinde netleşmeye başlayacağını belirten Selçuk, şu bilgileri verdi: "Ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12. sınıfların sınavlarının tamamı bitti. Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak."

Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." dedi. Öğretmenlerin aşılanmasının 24 Şubat'ta başladığını anımsatan Selçuk, 425 bin 500 öğretmene aşı randevusu açıldığını hatırlattı.

Selçuk, okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını hatırlatarak, "Yazın dileyen veliler çocuklarının matematik kampı, kursu ya da yaz okulları ya da televizyondaki destek çalışmaları ve EBA internetteki aktivitelerle desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler." diye konuştu. Karneleri öğrencilere yüz yüze vermek istediklerini vurgulayan Selçuk, karne verilmemesinin yüz yüze olmaması halinde dijital karnenin de hazır olduğunu söyledi.

"Kreşlerle ilgili değerlendirme sürüyor"

Tam kapanma sürecinde ana okullarının ve kreşlerin durumunun sorulması üzerine Bakan Selçuk, kreşlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: "Milli Eğitim Bakanlığında okul öncesi, ana sınıfı dediğimiz 5 yaş grubu var. Bizim okul öncesi eğitim kurumlarımız bu süreçte hep açıktı. Okul öncesi öğretmenlerimiz büyük bir özveri gösterdiler. Fakat bu tam kapanmada, Bilim Kurulu'nun ortaya koyduğu tavsiye ve diğer sayısal veriler, bize bu süreçte MEB bünyesindeki okulların da bir süre kapanması gerektiğini gösterdi. Biz buna uyduk. Kreşlerle ilgili Sayın Bakanımızla bir telefon görüşmesi yaptık, bir değerlendirme sürüyor. Muhtemelen yarın bir açıklama olur."

"Tam kapanmada öğretmenler ve okul müdürleri okula gitmeyecek"

Tam kapanma sürecinde öğretmenlerin okula bir gün devam etme zorunluluğunun da bulunmayacağını vurgulayan Selçuk, bu süreçte okul müdürlerinin de okula gitmeyeceğini söyledi. Salgın sürecinde öğrencilere 750 bine yakın 25 GB interneti olan tablet dağıttıklarını belirten Selçuk, tablet dağıtımına ve EBA Destek Noktaları'na ilişkin çalışmaların da devam ettiğini anlattı.

"Şu anda 20 bin ile kısıtlıyız"

Bu yıl ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin dışında yeni alım yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Daha çok atama olması, daha çok meslektaşımızla beraber olmak, elbette hepimizin arzusu. AK Parti döneminde de hep 40 bin ve üzerinde atamalar yapıldı. Bu sene için salgından kaynaklanan bir takım sorunlar ve bütçe olanakları ile ilgili bazı problemler, bütün bunlardan dolayı 20 bin kısıtı geldi, ama her zaman bizim işimiz, koşturmacamız bunun artması ile taleplerde bulunmak, görüşmeler yapmak. Bizim işimiz bu. Biz öğretmenlerimiz adına bu işin takipçisiyiz tabii ki. Her birinin umuda, işe ihtiyacı var. 'Verin bizim öğrencilerimizi' diyorlar. Bu ne kadar güzel bir duygu ve talep. Bu konuda da bizim elimizden geleni fazlasıyla yapmamız gerekiyor ve bunun için çok uğraşıyoruz. İmkanlar ölçüsünde yeni fırsatlar doğduğunda tabii ki olur, niye olmasın. Ama şu anda 20 bin ile kısıtlıyız."