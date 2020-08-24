MEB EBA TV canlı yayın: EBA seminerleri nasıl izlenir?

24 Ağustos 2020

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sene başındaki öğretmen seminerlerini yüz yüze olacak şekilde okullarında gerçekleştirilecek. 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öğretmen seminerleri öncesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Öğretmen Yerleştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'nın EBA TV canlı yayınında yapacağı konuşmayla başladı.

EBA olarak anılan Eğitim Bilişim Ağı internet sitesi ve EBA TV okul öncesinde öğrencilere sosyal-duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek için alternatifler sunmaya devam edecek.

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24 Ağustos'ta başlayacak mesleki çalışma programında, Covid-19 tedbirlerinden, uzaktan eğitimle telafi programına; psikososyal destek çalışmalarından, etkinlik planlamalarına kadar pek çok başlık tüm detaylarıyla çalışılacak. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner de öğretmenlere, koruyucu ve önleyici tedbirler noktasında dikkat edilmesi gereken detayları paylaşacağı bir video konferans verecek.

Kimler mesleki çalışmalara katılamayacak?

29 Mayıs 2020 tarihli ve 33139 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/8 Nolu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince, söz konusu mesleki çalışma progrmaı sürecinde yönetici kadro ve pozisyonlarında bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile 2 Haziran 2020 tarih ve 66836956-010.07.01-E.19531 sayılı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Bakanlığının İdari İzin konulu yazı kapsamında belirtilen personel ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile özlük hakları saklı kalacaktır.