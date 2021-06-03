MEB ile GSO, CNC operatörü ve kaynakçı yetiştirecek

GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) arasında imzalanan Mükemmeliyet Merkezleri İş Birliği protokolü ile CNC operatörlüğü ve kaynakçılık alanında meslek edindirme ve işletmelerin insan kaynağının karşılanması hedefleniyor.

Protokol imza töreni, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar ile Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Özbey’in katılımıyla gerçekleştirildi. İş birliği protokolü kapsamında kaynakçılık ve CNC operatörlüğü eğitimleri, GSO Mesleki Eğitim Merkezi ve Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde verilecek.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, protokole ilişkin, proje ile kaynakçılık ve CNC operatörlüğü alanlarında mesleki eğitimler verilmesini sağlayacaklarını söyledi. Özer, bu alanlarda açığı bulunan bölgenin insan kaynağını karşılamayı hedeflediklerini ifade ederek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de bölge sanayisi başta olmak üzere çeşitli alanlarda üretim yapan firmaların nitelikli personel ihtiyacını GSO-MEM’de verdikleri eğitimler ve sundukları olanaklarla sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Mesleki eğitimin hem şehir hem de ülke ekonomisi için en önemli konuların başında geldiğini bildiren Ünverdi, “Protokolümüzün şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.