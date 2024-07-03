MEB sözleşmeli personel tercih dönemi: 3-9 Temmuz
Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih dönemi bugün başladı. Adaylar, tercihlerini 3-9 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek, tercih işlemleri 9 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.
AA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) sitesinde yer alan duyuruya göre, MEB sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.
Tercih işlemleri, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.