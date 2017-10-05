MEB ve Huawei'den iş birliği

05 Ekim 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB ile Huawei arasındaki protokol, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı ile Huawei firması adına Jiaxin Lıu tarafından YEĞİTEK'te imzalandı.

Protokol uyarınca, Huawei, sosyal sorumluluk bilinci ve yenilikçi bilgi toplumuna katkı sağlamak amacıyla İstanbul, Ankara ve Kayseri'de üç okulu Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (Fatih) Projesi ile donatacak.

Tırnakçı, burada yaptığı konuşmada, Huawei firmasıyla imzalanan işbirliği protokolünün başlangıç olması temennisinde bulundu ve eğitime yapacağı katkılardan dolayı Huawei Türkiye Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA