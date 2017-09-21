MEB ve UNICEF'ten engelli çocuklar için eğitim projesi

21 Eylül 2017

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız, 3-7 yaş arası engelli çocukların ailelerinin ve bakıcılarının eğitim hakları konusunda bilgilendirilmesine yönelik proje başlattıklarını belirtti.

MEB ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle başlatılan "Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi"nin açılış töreni Ankara'da bir otelde yapıldı.

Yıldız, buradaki konuşmasında, projenin, bakanlığın stratejik odaklı ve insanı merkez alan çalışmalarının sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Kapsayıcı eğitimin, farklı özelliklerdeki öğrencilerin aynı sınıfta eğitim görmesi anlamına geldiğini belirten Yıldız, "Kapsayıcı eğitimin uygulandığı okullarda her öğrencinin sınıfa getirdiği benzersiz katkılar vardır. Kapsayıcı eğitimin ilkelerinin benimsendiği bir eğitim ortamında, her çocuk kendisini güvende hisseder ve okula karşı aidiyet duygusu taşır." dedi.

Yıldız, kapsayıcı eğitim projesiyle engelli ailelerinin, zor durumda kaldıklarında veya sosyalleşmek istediklerinde çocuklarını bırakabilecekleri güvenli eğitim kurumlarının yapılmasını istediklerini de bildirdi.

Yıldız, "Projeyle, kapsayıcı eğitim kapsamındaki tüm çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin iyileştirilmesini, 3-7 yaş arası engelli çocukların ailelerinin ve bakıcılarının eğitim hakları konusunda bilgilendirilmesini, okul aile iş birliğini artırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Proje 6 ilde 90 pilot okulda

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, engelli çocuklar için yapılması gereken çok şey olduğunu belirterek, projeyle sadece engelli çocuklar ve onların ailelerine değil, aynı zamanda tipik gelişim gösteren çocuklara da ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Projenin Antalya, Bursa, Konya, İzmir, Gaziantep ve Samsun'da toplam 90 pilot okulda uygulanacağını kaydeden Gençoğlu, "Projeyle 3-7 yaş grubundaki bütün engelli çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz. Projenin yaklaşık 2 bin 950 euroluk bütçesi var ve 36 ay sürecek. İlk başta bin 108 engelli çocuğa ve ailesine ulaşacağız. Bin eğitim personelini de bu proje kapsamında yetiştirmek istiyoruz." dedi.

"Engelli çocukların eğitime katılma oranı yüzde"

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, projenin kız erkek, engelli engelsiz Türkiye'deki tüm çocukların eğitime erişmelerini artırmaya yönelik ortak kararlılığı yansıttığını vurguladı.

Duamelle, "Türkiye'de 2014'te 3-5 yaş arasında erken çocukluk eğitimine katılan çocuk oranı yüzde 37 iken, engelli çocuklar için bu oran yüzde 1'dir. Engelli çocukların eğitimi için inanılmaz çabalar sarf ediliyor olsa da onların eğitimi, güç birliği yapmamızı ve beraber çalışmamızı gerektiren zorlu bir alan." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA