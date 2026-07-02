MEB'de ilk defa yönetici görevlendirme takvimi açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirilmesine ilişkin takvimi duyurdu.

Takvime göre, MEB'e bağlı eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcılığı kadroları boş bulunan okullar bugün ilan edilecek.

Başvurular 3-7 Temmuz'da alınacak

İlk defa yönetici olarak görevlendirilmek isteyen adaylar için başvuru süreci 3-7 Temmuz tarihleri arasında yürütülecek.

Bu kapsamda müdür ve müdür yardımcılığı görevlendirmeleri için "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" başvuruları alınacak.

Eğitimler 16 Temmuz'da başlayacak

İlk defa yönetici olarak görevlendirilecek adaylara yönelik eğitimler, 16-23 Temmuz tarihlerinde "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" kapsamında gerçekleştirilecek.

Programın ardından "Yönetici Yetiştirme Program Sonu Değerlendirme e-Sınavı" 25 Temmuz'da yapılacak.

Sonuçlar 12 Ağustos'ta duyurulacak

Görevlendirme tercihleri 7-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Tercih onay süreci ise 7-11 Ağustos'ta tamamlanacak.

Bakanlık, görevlendirme sonuçlarını 12 Ağustos'ta açıklayacak.

İlk defa yönetici olarak görevlendirilen adayların göreve başlama tarihi ise 14 Ağustos olarak belirlendi.