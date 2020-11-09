MEB'den ilkokullara kaynak desteği

09 Kasım 2020

Milli Eğitim Bakanlığı, COVID-19 salgını sürecinde öğrencilere sunulan kaynak desteğinin kapsamını genişletti. Ortaokul ve lise öğrencileri için destek paketlerinin hazırlanarak paylaşıldığını hatırlatan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencileri için yapılan çalışmaların da tamamlandığını, 2, 3 ve 4. sınıflar düzeyinde yeni destek paketinin kullanıma açıldığını duyurdu.

Bakan Selçuk, "Salgınla mücadele günlerinde tüm imkânlarımızla öğrencilerimizin yanındayız. Yeni kaynaklarla düzenli olarak öğrencilerimizi desteklemeye devam edecek ve bu zor günleri birlikte aşacağız." dedi.



Yeni destekle ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf düzeyinde 3500 adet soru, http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde erişime açıldı. Çalışma soruları Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinin tüm ünitelerini kapsayacak şekilde hazırlandı. Kaynak desteği, 2. sınıflar için 785, 3. sınıflar için 1.115 ve 4. sınıflar için 1.600 çalışma sorusunu içeriyor.





