MEB’den kayıtlarda karekodla doğrulama şartı! Yazı valiliklere gönderildi

Okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik tedbirleri artırılırken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), izinsiz faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarına karşı da velileri uyardı.

MEB, "Mevzuata Aykırı Hareket Eden Özel Öğretim Kurumları ve İzinsiz Faaliyet" konulu yazıyı valiliklere gönderirken yazıda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmesi gerektiği, resmi, özel ya da gönüllü her türlü kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetlerinin Bakanlığın denetimine tabii olduğu belirtildi.

Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren özel öğretim kursu, çeşitli kurs, sosyal etkinlik ve gelişim merkezi, öğrenci etkinlik merkezi ile çocuk etkinlik ve oyun evi faaliyet alanlarının uygulayabileceği programlar ile kimlere hizmet sunabileceği Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda ve MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde belirlendiği vurgulanan yazıda, bu kurumların, kurum açma izinlerine uygun olarak faaliyet göstermeleri, öğrenci veya kursiyer kayıtlarını bu doğrultuda yapmaları gerektiği ifade edildi.

Denetimler artacak

Yazıda, valilikler tarafından bu hususun kurumlara bildirilmesi, kurumların bu çerçevede denetlenmesi ve amacı dışında faaliyet gösterdiği tespit edilen kurumların, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi gerektiği aktarıldı.

Ayrıca özel öğretim kurumlarının, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili ek maddesinde Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden oluşturulacak kurumların tanıtıcı bilgilerin yer aldığı karekoda yer vermesi gerektiği hatırlatılan yazıda, bu karekod üzerinden kurumların Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösterip göstermediğinin teyit edilebildiği anımsatıldı.

Yazıda, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurumların listesi ve söz konusu kurumların faaliyet alanları ile uyguladıkları öğretim programlarına ilişkin bilgilerin, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer aldığı ve buradan Bakanlığa faaliyet gösterip göstermediklerinin teyit edilebildiği kaydedildi.

Karekod bulunmayan öğretim kurumlarına işlem yapılacak

Yazıda, özel öğretim kurumlarının bina girişlerinde söz konusu karekodun bulunup bulunmadığı ve mevcut karekodun MEBBİS modülünde yer alan kurum bilgilerine yönlendirme yapıp yapmadığının da incelenmesi istendi.

Girişinde karekod bulunmayan özel öğretim kurumları hakkında gereken işlemlerin yapılması gerektiği bildirilen yazıda, "İzinsiz eğitim faaliyeti yürüten yerlerin kayıt dışı ekonomik faaliyet yürütmeleri nedeniyle mali anlamda kayba neden oldukları, bu yerlerin Bakanlığımız denetimi ve gözetiminde olmamaları sebebiyle güvenlik tehdidi oluşturdukları dikkate alınarak söz konusu yerler için Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde 'https://ookgm.meb.gov.tr/izinsizegitim.php' linki üzerinden oluşturulan 'İzinsiz Eğitim Faaliyeti Bildirim Formu' kullanılarak bu yöndeki ihbar ve şikayetler Bakanlığımıza iletilebilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yazıda, veli, öğrenci veya kursiyerlerin bu kurumlara kayıt yaptırırken, karekod ya da Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden kurumun Bakanlık onaylı olup olmadığını teyit etmeleri gerektiği vurgulandı.

Bakanlıktan izinsiz faaliyet gösteren yerlerin Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan "İzinsiz Eğitim Faaliyeti Bildirim Formu" aracılığıyla bildirilmesi gerektiği belirtilen yazıda, bu hususların ildeki özel öğretim kurumları ile bu kurumlardan hizmet alan veli, öğrenci ve kursiyerlere duyurulması ve gerekli rehberlik ile denetim çalışmalarının yürütülmesi istendi.

Karekod uygulaması

MEB'in özel eğitim kurumlarını kapsayan "karekod" uygulaması 2023'te hayata geçirilmişti. Uygulama sayesinde veli ve öğrenciler, karekodu okutarak kurumun adı, faaliyet alanı ve kurucusuna ilişkin bilgilere ulaşabiliyor.

Uygulamayla amacı dışında izinsiz faaliyet yürüten kurumlara kayıt yaptırılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.