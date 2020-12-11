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MEB'den koronavirüse özel site

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tüm öğrenci, veli ve meslektaşlarıma sizler için hazırlamış olduğumuz bu siteden faydalanmanızı tavsiye ederim." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde Bakanlığın yaptığı çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırlanan "covid19.meb.gov.tr" internet sitesinin yayına açıldığını bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı  paylaşımda, "Salgın sürecinde Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırladığımız 'http://covid19.meb.gov.tr' internet sitemiz yayına açılmıştır. Tüm öğrenci, veli ve meslektaşlarıma sizler için hazırlamış olduğumuz bu siteden faydalanmanızı tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.