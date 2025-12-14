MEB'in şube müdürlüğü sınavında başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), taşra teşkilatında görev yapmak üzere 450 şube müdürü kadrosu için düzenlenecek görevde yükselme yazılı sınavına ilişkin başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, daha önce belirlenen başvuru takviminde değişikliğe gidilerek son tarih 15 Aralık saat 17.00 olarak güncellendi.

Başvuruların tamamlanmasının ardından sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 17 Aralık'ta ilan edilecek. Süreç, "Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütülecek ve yazılı ile sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Görevde yükselme yazılı sınavının, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanıyor.

Sınav 30 ilde gerçekleştirilecek

Sınav; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da gerçekleştirilecek.