Meslek liseleri için "müjdeler" yolda

07 Şubat 2019

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında "Mesleki Teknik Eğitimin Yaygınlaştırılması İşbirliği Protokolü" imza törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önümüzdeki günlerde meslek okullarındaki öğrenciler için "müjdeler" açıklayacaklarını söyledi.

"Benim Milli Eğitim Bakanlığına gelişimin eğer iki-üç amacı varsa bunlardan başta geleni de mesleki ve teknik eğitimdir" diyen Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu konu Türkiye'nin sadece eğitimiyle alakalı bir mesele olmanın çok ötesinde ekonomisinin ve demokrasisinin gelişimi için hayati derecede bir önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde meslek okullarında okuyan çocuklarımız için çok farklı müjdelerimizin olduğunu izleyeceksiniz, göreceksiniz. Bu anlamda mesleki ve teknik eğitime dair olan projelerimizin sadece Bursa’da değil, tüm Türkiye'de ilerleyeceğini göreceksiniz."

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Kaynak: AA