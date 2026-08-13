Mevsimlik tarım işçisi ailelerinin çocuklarına Ateşböceği ile özel eğitim
"Dört Mevsim Eğitim Projesi", mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarını nitelikli eğitimle buluşturuyor. Fındık hasadı döneminde Sakarya’da konuşlandırılan Ateşböceği Öğrenim Birimi TIR’ları çocuklar için özel olarak geliştirilen eğitimler veriyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Sakarya’da 2021'den bu yana Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Ferrero Değerli Tarım'ın desteğiyle sürdürülen ve ilk 5 yılda 250 çocuğa ulaşılan Dört Mevsim Eğitim Projesi, her yıl fındık hasadı döneminde uygulanıyor.
Fındık hasadı döneminde aileleriyle birlikte bölgeye gelen mevsimlik tarım işçisi ailelerinin çocuklarına yönelik yürütülen proje kapsamında Karapürçek ilçesinde konuşlanan iki Ateşböceği Öğrenim Birimi TIR’ı ile çocuklar bilim, sanat ve temel yaşam becerileri alanlarında özel olarak geliştirilen eğitim içerikleriyle buluşturuluyor.
Hasat döneminde de öğrenmeyi sürdürüyorlar
Proje, ‘mevsimlik tarım işçisi ailelerinin çocuklarına’ eğitimle bağlarını güçlendirmek, gelişimlerini desteklemek ve hasat dönemini onlar için verimli bir öğrenme deneyimine dönüştürmeyi amaçlıyor. TEGV, “Dört Mevsim Eğitim” projesiyle dezavantajlı bölgelerdeki çocukların nitelikli eğitime erişimini desteklerken, “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla, çocukların bugünlerine ışık tutmaya, eğitimle dönüşen hayatlarına katkı veriyor.
Projeye mevsimlik tarım ailelerinin 7 ile 14 yaşındaki çocukları alınıyor. Proje, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının hasat döneminde eğitimden uzak kalmalarının önüne geçmek amacıyla hayata geçiriliyor. Ateşböceği Öğrenim Birimleri’nde gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlanırken; merak eden, sorgulayan, üreten ve birlikte öğrenen bireyler olarak gelişimleri destekleniyor.
Çocukların gün boyunca katıldığı uygulamalı etkinliklerde bilimsel düşünme, yaratıcılık, sanat etkinlikleri, problem çözme, iletişim ve iş birliği becerilerini geliştiren çalışmalar gerçekleştiriliyor. Böylece hasat döneminde çocukların güvenli ve nitelikli bir öğrenme ortamına erişmeleri sağlanıyor.
Nitelikli eğitim kalıcı dönüşüm yaratıyor
Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, her çocuğun nitelikli eğitim desteğine eşit koşullarda erişim hakkı olduğunu inandıklarını belirterek, “Nitelikli eğitimin çocukların yaşamında yarattığı kalıcı dönüşümü biliyoruz.
Dört Mevsim Eğitim Projesi ile mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına bulundukları alanlarda nitelikli eğitimi ulaştırırken, onların kendilerini güvende hissettikleri, merak ederek öğrendikleri, keşfettikleri ve potansiyellerini özgürce ortaya koyabildikleri öğrenme ortamları oluşturuyoruz. Ferrero Değerli Tarım ile altı yıldır sürdürdüğümüz bu verimli iş birliği ile yüzlerce çocuğumuzun eğitim yolculuğuna eşlik etmekten ve onların geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemelerine katkı sunuyoruz” dedi.
Projenin sürdürülebilirlik yaklaşımındaki önemine ilişkin konuşan Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, “Sürdürülebilirliğin yalnızca tarımsal üretimle değil, çocukların eğitim ve gelişim fırsatlarına erişiminin desteklenmesiyle de mümkün olduğuna inanıyoruz. Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarına erişimine katkı sağlıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.