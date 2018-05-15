Mezuniyet coşkusu Murat Boz’la renklendi

15 Mayıs 2018

Batur İLHAN

İSTANBUL - Doğa Koleji İstanbul kampüslerinde ortaokul eğitimini tamamlayan 3 bin 500 öğrenci, Sinan Erdem Spor salonunda gerçekleştirilen liseye geçiş ve kep atma töreninde aileleriyle ve öğretmenleriyle sevinci ve gururu yaşadı.

Ses sanatçısı Murat Boz’un sahnesiyle, geceye katılan herkesin coşkusu ikiye katlandı. Lise eğitimlerine, kaliteli eğitim imkanı ile kendilerini buluşturan, 8 yıllık öğrenim döneminde önemli bir vizyon edindikleri Doğa Koleji’nde devam edecek öğrenciler, okullarından ve arkadaşlarından ayrılmayacak olmanın da mutluğunu yaşadılar.

Genel Müdür Lüle: “Lider olmak her daim çok çalışmaktır.”

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, Doğa'lı olmanın öğrencilere kattığı ve katacağı değere dikkat çekerek, öğrencilerden Doğa'da edindikleri disiplin ve sorumluluğu yaşam boyu taşımalarını istedi. Lüle, “Lider olmak her daim çok çalışmaktır.” dedi. Sinan Erdem spor salonunun muhteşem atmosferinde gerçekleşen gecede öğrenciler, tek tek sahneye davet edildi. Velilerin duygulu anlar yaşadıkları öğrenci diploma töreninin ardından, 2018 Doğa Koleji Halk Oyunları ve Dans Yarışması'nda dereceye giren ekipler sahnede gösterilerini sergiledi.

Murat Boz şarkılarını Doğa Ailesi için söyledi

Liseye geçiş ve kep töreni, sevilen sanatçı Murat Boz ile daha da renklendi. Doğa Koleji öğrencileri keplerini attıktan sonra, Murat Boz’un sahneye çıkışıyla gecenin coşkusunu yaşamaya devam etti. Murat Boz, öğrencilere lise eğitim-öğretim dönemlerinde başarılar dilerken, tribünde çocuklarının gururunu yaşayan aileleri de unutmayarak, vatan için hayırlı evlatlar yetiştiren velilere teşekkür etti. Boz, Doğa Koleji’ne ve öğretmenlerine ise geleceğin önemli isimlerini, kaliteli eğitim ile yetiştirdikleri için ayrıca teşekkür etti. Öğrencilere, çalışmaktan ve öğrenmekten hiçbir zaman vazgeçmemeleri gerektiğini söyleyen Boz, “Hedeflerinize ulaşmaktan vazgeçmeyin.” öğüdünde bulundu.

Popüler müziğin gözde isimlerinden Murat Boz’a plaketini vermek üzere sahneye çıkan Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, öğrencilerin ve velilerin coşkusunu paylaştığı için başarılı sanatçıya teşekkür etti. Murat Boz konser süresince en hareketli şarkılarını Doğa Ailesi için söyleyerek, Doğa Koleji öğrencileri ve yönetim kadrosu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.