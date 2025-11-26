Ara tatil kalkacak mı? Zorunlu eğitim kısalacak mı? Yusuf Tekin resmen duyurdu!

Türkiye'de ilkokul ve ortaokullarda sonbahar ve ilkbaharda uygulanan birer haftalık ara tatil, 2019’dan bu yana devam ederken kaldırılacağına yönelik ilk sinyal de geldi.

"Tatil sonrası dönüş uyum sorunu"

Yaz tatili süresini kısaltmak amacıyla hayata geçirilen uygulama için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, veliler ve öğretmenlerin sistemden memnun olmadığını ifade etti. Şikâyetlerin temelinde ise öğrencilerin tatil dönüşünde yaşadığı uyum güçlüğü bulunuyor.

Ara tatil kalkacak mı?

Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay Mardin’in aktardığına göre, kentte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, ara tatilin gelecek yıldan itibaren kaldırılmasının gündemde olduğuna değindi:

“Bu konuda velilerden çok talep var. Özellikle çalışan anne ve babaların sorun yaşadıklarını biliyoruz. Çocuk, tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz ara tatil sonrası ‘Çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor’ diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz.”

Lise süresi kısalacak mı?

Bakan Tekin ayrıca lise süresinin kısaltılması yönündeki iddialarla ilgili, böyle bir planın şu an gündemde olmadığını; hazırlıkların birkaç yıl sürmesi gerektiğini belirtti. LGS’de de bu yıl için herhangi bir değişiklik ise beklenmiyor.