Milli maç heyecanına YKS ayarı: Valilik meydan buluşmalarını yasakladı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde 81 ilin valiliğine yazı gönderdi. Talimatta, sınava hazırlanan adayların dikkatinin dağılmaması, gürültünün azaltılması ve trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirlerin alınması istendi.

Bu doğrultuda, hafta sonu oynanacak A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay karşılaşması için açık alanlarda dev ekran kurulmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Dev ekranlardan yayın yapılmayacak

Valiliklere iletilen talimatın ardından bazı belediyeler planladıkları organizasyonları iptal etmeye başladı. İzmir, Samsun, Denizli ve Uşak belediyeleri yaptıkları açıklamalarda, öğrencilerin sınav öncesinde sakin ve uygun bir ortamda bulunabilmeleri amacıyla dev ekran yayınlarının gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu.

Sınav öncesi önlemler alındı

Öte yandan sınav güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, Türkiye genelinde 11 bin 883 okulda toplam 44 bin 886 personel ile 6 bin 907 ekibin görev yapacağını açıkladı.

Sınav merkezleri ve çevresinde güvenlik, trafik düzeni ve gürültü konusunda gerekli tüm önlemlerin alınacağını belirten Çiftçi, bu yıl YKS'ye 2 milyon 425 bin 560 adayın katılacağını ve hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.