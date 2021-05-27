Minik mucitler oyun gücüyle yarışyor

Çocukların günlük hayatta karşılarına çıkabilecek sorunlara karşı araştırma, hayal gücü ile eleştirel düşünme becerilerini geliştiren ve tüm dünyada teorik bilginin yenilikçi buluşlara dönüştürüldüğü kapsamlı STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) programlarından birisi olan FIRST® LEGO® League Explore, 6-10 yaş arası çocuklara yönelik olarak gerçekleşiyor.

Türkiye’de Bilim Kahramanları Derneği tarafından “Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor” adı altında 2014 yılından beri düzenlenen FIRST LEGO League Explore, 2021 yılında 100’ü aşkın ülkede 163 binden fazla çocuğu STEM çalışmalarıyla buluşturdu. Bu yıl pandemi koşullarının devam etmesi sebebiyle 9 farklı şehirde 19 çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek festivallerde 184 takım bir araya geliyor.

Oyun kurucular işbaşında

Programın 7. Sezon Çevrimiçi Festivalleri geniş bir katılımla başladı. Festivalin duraklarından biri de Tarsus SEV İlköğretim Okulu oldu. 4 farklı şehirden 7 takım, Özel Tarsus SEV İlkokulu Festivali’nde bir araya geldi. 2020-2021 sezon teması “PLAYMAKERS: Oyun Kurucular” olan programda Minik Bilim Kahramanı çocuklar, farklı alanlarda hangi aktiviteler yapabileceklerini, oyunlar ile aktivitelerin daha eğlenceli ve herkes için erişilebilir olmasını nasıl sağlayacaklarını keşfederek, çözüm önerileri tasarladılar.

Toplum için oyun alanı tasarladılar

Takımlar, boş bir oyun alanını toplum için tasarladılar, bu alanda eğlenerek ve oynayarak fiziksel hareket üzerine çözümler inşa ettiler. Bu sezonda da takımlar, kendi çözümlerini bir LEGO modeli üzerinden tasarladılar. Aynı zamanda tüm bu süreçlerinde kendilerine rehberlik etmesi için dijital Takım Çalışması Kılavuzu ve Mühendislik Defteri’ni kullandılar. Takımlar, 8 -12 hafta arasında süren çalışmaları sonunda FIRST® LEGO® League Explore – 7. Sezon Türkiye Çevrimiçi Festivalleri kapsamında bir araya gelerek proje süreçlerini ve süreçte edindikleri bilgilerini aktaracaklar.