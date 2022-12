Mondelez International Türkiye, Eğitime Katkı Ödülü'nün sahibi oldu

Takip Et

Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırımına katkı sağlayan şirketleri teşvik etmek üzere ilk kez 2019 yılında AmCham Türkiye (Amerikan Şirketler Derneği) tarafından hayata geçirilen “I AmChamPion Ödülleri”nde 2022’nin kazananları belli oldu. Mondelez International Türkiye, son iki yılda Tohum Otizm Vakfı ve Türkiye Down Sendromu Derneği ile gerçekleştirdiği iş birlikleriyle “Eğitime Katkı Ödülü”ne layık görüldü.

Aldıkları ödül ile ilgili mutluluğunu dile getiren Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, şunları söyledi: “Bizler, Mondelez International Türkiye olarak global değerlerimiz doğrultusunda; tüm paydaşlarımız ve toplumun dezavantajlı kesimlerin hayatına değer katacak çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hiç şüphesiz ki, toplumların gelişmesinde en temel ihtiyaç eğitim. Buradan hareketle son iki yıldır bizler için son derece değerli ve anlamlı iş birliklerine imza attık. Bunlardan biri Tohum Otizm Vakfı ve bir diğeri de Türkiye Down Sendromu Derneği oldu. Öğrendikleri her yeni bilgi ile hayatta daha iyisini başarabileceklerine inandığımız otizmli ve Down sendromuna sahip çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak ve ailelerine destek olmaktan büyük mutluluk duyduk. Ayrıca üretim tesislerimizin bulunduğu bölgelerdeki okullara desteğimizi sürdürürken yine bu yıl, Amcham Türkiye’nin anlamlı girişimiyle Ukrayna’da yetimhanede yaşayan 110 çocuğun eğitmenleriyle birlikte Türkiye’ye gelmelerine yardımcı olmanın memnuniyetini yaşadık. Tüm değerli jüri üyelerine çalışmalarımızı böyle bir ödülle taçlandırdıkları için tekrar çok teşekkür ederim. Çocuklarımızın yüzündeki gülümse için eğitim yolunda çalışmaya devam edeceğiz.”